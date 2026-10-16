'जेलर 2' ने पहले दिन कितने कमाए?

बॉक्स ऑफिस पर 'जेलर 2' का बड़ा धमाका, पर नहीं टूट पाया 'कुली' का महा-रिकॉर्ड

लेखन नेहा शर्मा 10:51 am Oct 16, 202610:51 am

क्या है खबर?

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री की है। सकारात्मक समीक्षाओं और प्रशंसकों के जबरदस्त उत्साह के बावजूद ये फिल्म रजनीकांत की पिछली ब्लॉकबस्टर 'कुली' की पहले दिन की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने से थोड़ा पीछे रह गई। खैर, फिर भी थलाइवा का जलवा कायम है और उन्हें देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आइए जानें पहले दिन 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कितने नोट छापे।