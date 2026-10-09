'प्रहार' से राजकुमार राव और वामिका गब्बी का दिल छू लेने वाला गाना हुआ जारी

लेखन ज्योति सिंह 12:00 pm Oct 09, 202612:00 pm

क्या है खबर?

राजकुमार राव की फिल्म 'प्रहार: द उज्जवल निकम स्टोरी' इन दिनों चर्चा में है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी यह एक बायोग्राफिकल ड्रामा है, जिसमें अभिनेता ने भारतीय वकील उज्जव निकम का किरदार निभाया है। हाल ही में इसका ट्रेलर सामने आया था। अब निर्माताओं ने फिल्म से एक नया गाना 'तुझ में बसी मेरी जान' जारी किया है। इसे राजकुमार और वामिका गब्बी पर फिल्माया गया है। दोनों की जोड़ी खूबसूरत लग रही है।