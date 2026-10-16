स्वरा भास्कर की पुरुषों को सख्त नसीहत- मर्दाें को अपना मुंह बस बंद रखना चाहिए

स्वरा ने कहा, "मां बनना एक सुनामी की तरह है, जहां एक औरत अपने शरीर और अपनी आत्मा के भीतर एक नई जिंदगी को सींचती है और उसे बड़ा करती है।"

महिलाओं के शरीर पर पुरुषों की बयानबाजी पर स्वरा बोलीं, "मुझे लगता है कि पुरुषों को बस अपना मुंह बंद रखना चाहिए। चाहे कोई मशहूर हो या न हो, पुरुषों को महिलाओं और माताओं को अकेला छोड़ देना चाहिए। प्लीज, हमें आपके ध्यान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।"