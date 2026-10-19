'सूर्या' का दमदार टीजर जारी, न्याय के लिए चिकित्सा व्यवस्था से भिड़ते दिखे सनी देओल

लेखन ज्योति सिंह 01:25 pm Oct 19, 202601:25 pm

क्या है खबर?

सनी देओल की आगामी फिल्म 'सूर्या' का दमदार टीजर जारी हो गया है। दीपक मुकुट, हेमंत मुकुट और लोकेश मुकुट द्वारा निर्मित और एम पद्मकुमार द्वारा निर्देशित, यह एक एक्शन-थ्रिलर है, जिसमें अभिनेता अपने गुस्सैल अंदाज में वापसी करते दिखे हैं। वह एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं जो न्याय की लड़ाई के लिए चिकित्सा व्यवस्था काे चुनौती देता है। यह राह उसे उसके अतीत, व्यक्तिगत संघर्ष और सच्चाई की खोज पर ले जाती है।