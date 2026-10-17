संदीप रेड्डी वांगा ने विजय देवरकोंडा को बताया भारतीय सिनेमा का अगला 'बड़ा एक्शन हीरो'

संदीप ने एक्स पर 'रणबाली' का रिव्यू साझा करते हुए लिखा, 'विजय, तुम्हारे एक्शन में एक ऐसा बेकाबू लड़ाकू अंदाज है, जिसे बनावटी तरीके से पैदा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे लड़ने के अंदाज में एक खौफनाक तेजी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम भारतीय सिनेमा के अगले सबसे बेहतरीन एक्शन हीरो बनोगे। विजय, तुम्हें बधाई।'

उन्होंने प्रशंसकों से कहा कि उन्हें सिनेमाघरों में 'रणबाली' देखने जरूर जाना चाहिए।