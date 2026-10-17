'रणबाली' पर विजय देवरकोंडा बोले- बॉक्स ऑफिस कमाई नहीं, दिलों पर राज करना है मकसद

विजय को उम्मीद है कि फिल्म 'रणबाली' को दर्शक आने वाले कई सालों तक याद रखेंगे और ये उनके करियर की खास फिल्मों में शामिल होगी। रश्मिका मंदाना के साथ उनकी शादी के बाद यह उनकी पहली फिल्म है। रश्मिका ने इसे भूख, संघर्ष और प्यार की कहानी बताया है। उन्हें उम्मीद है कि परिवार के लोग साथ बैठकर इस फिल्म को देखेंगे और इसका आनंद लेंगे। विजय के मुताबिक, फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाई करना नहीं, बल्कि दर्शकों के दिलों में जगह बनाना था।