सैफ अली खान ने आखिरकार बनाया इंस्टाग्राम अकाउंट, शानदार तस्वीर के साथ किया डेब्यू

सैफ ने पुराने इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया था कि वह सोशल मीडिया से क्यों दूर थे।

उन्होंने उस वक्त कहा था, "मैं ऐसी स्थिति में नहीं फंसना चाहता, जहां मुझे दूसरों की चीजें पोस्ट करनी पड़ें। मुझे इस बात से बहुत सुकून मिलता है कि कोई भी मुझसे किसी चीज को प्रमोट करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूं। इसलिए, मुझे काफी शांति और सुकून मिलता है।"