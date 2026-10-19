मनीष कश्यप के गुस्से से हिला 'राइज एंड फॉल 2' शो

'राइज एंड फॉल 2' में मनीष कश्यप ने खोया आपा, लात मारकर बाहर निकले; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 05:07 pm Oct 19, 202605:07 pm

क्या है खबर?

वीरेंद्र सहवाग के शो 'राइज एंड फॉल 2' में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। हालिया एपिसोड में प्रतियोगी मनीष कश्यप और सोनम मलिक के बीच जमकर बहसबाजी हुई। देखते ही देखते दोनों के झगड़े ने अक्रामक मोड़ ले लिया। सोनम से लड़ाई के बाद मनीष इस कदर बेकाबू हो गए कि उन्होंने गुस्से में माइक उतार फेंका और स्टोर रूम के दरवाजे पर लात मारकर सेट से बाहर निकल गए। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है।