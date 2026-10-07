'राइज एंड फॉल 2' पर आया चौंकाने वाला अपडेट

'राइज एंड फॉल 2': करण पटेल और तेज प्रताप यादव ने छोड़ा शो, क्या है वजह?

लेखन ज्योति सिंह 01:37 pm Oct 07, 202601:37 pm

क्या है खबर?

वीरेंद्र सहवाग के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' से करण पटेल और तेज प्रताप यादव बाहर हो गए हैं। 26 सितंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर शुरू हुआ यह शो महज 2 हफ्ते के अंदर ही 4 प्रतियोगियों को खो चुका है। सबसे पहले सिवेट तोमर को हिंसा के कारण बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। फिर कम वोटों के चलते अनीश भगत को निष्कासित होना पड़ा। अब करण और तेज प्रताप ने शो छोड़ दिया है।