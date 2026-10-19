'माइक फेंका, दरवाजे पर लात मारी...' 'राइज एंड फॉल' में मनीष कश्यप का हाईवोल्टेज ड्रामा; वीरेंद्र सहवाग ने लगाई क्लास
'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन के ताजा एपिसोड में माहौल तब गरमा गया, जब मनीष कश्यप का वाइल्डकार्ड प्रतियोगी सोनम मलिक से उनके बर्ताव को लेकर टकराव हो गया।
तीखी बहस के बाद मनीष माइक फेंककर और स्टोररूम का दरवाजा लात मारकर सेट से गुस्से में बाहर निकल गए।
बाद में उनका गुस्सा शांत हुआ और वह माफी मांगने वापस आए। उन्होंने माना कि गुस्से ने उन्हें काबू कर लिया था।
प्रतियोगियों के तनाव के बीच सहवाग ने की ये अपील
शो के होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने प्रतियोगियों को कड़ी भाषा के इस्तेमाल पर फटकार लगाई। उन्होंने सभी से एक-दूसरे का सम्मान करने और संयमित रहने की अपील की।
इस एपिसोड में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले। मानसिक स्वास्थ्य पर असहमति के बाद सारा गुरपाल ने प्रियंका से माफी मांगी, वहीं ऋषभ और आरुष भोला ने अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया।
इस बीच दूसरे प्रतियोगीयों ने एक-दूसरे से टूटे वादों और गेम की स्ट्रैटेजी को लेकर सवाल-जवाब किए। इससे सभी को याद दिलाया गया कि इस खेल में गठबंधन (अलायंस) बहुत तेजी से बदल सकते हैं।