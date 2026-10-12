40 भाषाओं में रिलीज होगी रामायण (तस्वीर: एक्स)

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' 40 भाषाओं में रिलीज होगी, दुनियाभर में धमाल मचाने को तैयार

लेखन सयाली 03:53 pm Oct 12, 202603:53 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण पार्ट 1' की चर्चा इन दिनों हर किसी की जबान पर है। फिल्म निर्माताओं ने 11 अक्टूबर को घोषणा की कि ये फिल्म 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। वैसे तो ये फिल्म हिंदी में शूट की गई है, लेकिन इसे 40 भाषाओं में डब किया गया है। इनमें न केवल भारत के अलग-अलग स्थानों की भाषाएं शामिल हैं, बल्कि विदेशी भाषाएं भी शुमार हैं।