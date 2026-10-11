रणबीर कपूर की 'रामायण' का दिवाली से पहले महा-धमाका, जानिए कब से बुक कर सकेंगे टिकट
क्या है खबर?
रणबीर कपूर अभिनीत 'रामायण: पार्ट 1' की आधिकारिक रिलीज तारीख का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। 'दंगल' वाले निर्देशक नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज पर निर्माताओं ने अपनी मोहर लगा दी है। सोशल मीडिया पर इस भव्य ऐलान के साथ प्रशंसकों का उत्साह दोगुना कर दिया है। दर्शक इस महागाथा का आनंद 3D, IMAX और अन्य प्रीमियम फॉर्मेट्स में उठा सकेंगे। आइए जानें कब बड़े पर्दे पर आएगी 'रामायण: पार्ट 1'।
ऐलान
5 नवंबर को सिनेमाघरों में महा-धमाका
नवरत्रि के शुभ अवसर पर नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है।
इस भव्य पोस्टर में रावण के रूप में यश, भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर, सीता के रूप में साई पल्लवी और लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे का बेहद दमदार अवतार नजर आ रहा है।
येह महागाथा 5 नवंबर, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में प्रीमियम फॉर्मेट्स में रिलीज होगी।
एडवांस बुकिंग
दशहरा से शुरू होगी 'रामायण' की एडवांस बुकिंग
पोस्टर जारी कर बताया गया कि ये महागाथा हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। निर्माताओं ने लिखा, 'ये राम के युग का आरंभ है।'
फिल्म की रिलीज से 16 दिन पहले यानी 20, अक्टूबर 2026 को दशहरा के खास मौके पर इसकी एडवांस बुकिंग शुरू कर दी जाएगी, जिससे फैंस में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
'रामायण' का निर्माण 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में किया जा रहा है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
On the auspicious occasion of Navratri, we celebrate the beginning of a new era. Yeh Ram ke Yug ka Aarambh hai. 🏹— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) October 11, 2026
Namit Malhotra’s Ramayana Part 1: In cinemas WORLDWIDE, across all premium formats, from 5th November.
Advance bookings open on Dussehra. pic.twitter.com/pKLvArFQCg
फिल्म
'रामायण: पार्ट 2' की रिलीज तारीख भी तय
'रामायण' में सितारों की बंपर फौज नजर आएगी। फिल्म में सनी देओल (हनुमान), अरुण गोविल (राजा दशरथ) और लारा दत्ता (कैकेयी) अहम भूमिकाओं में हैं।
इस फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। एआर रहमान और हंस जिमर के संगीत से सजी इस फिल्म को लेकर प्रशंसकों में भारी दीवानगी है।
निर्माताओं ने ये भी साफ कर दिया है कि फिल्म का दूसरा भाग दिवाली, 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा।