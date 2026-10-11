'रामायण' की रिलीज तारीख पर लगी निर्माताओं की मोहर

रणबीर कपूर की 'रामायण' का दिवाली से पहले महा-धमाका, जानिए कब से बुक कर सकेंगे टिकट

लेखन नेहा शर्मा 06:31 pm Oct 11, 202606:31 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर अभिनीत 'रामायण: पार्ट 1' की आधिकारिक रिलीज तारीख का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। 'दंगल' वाले निर्देशक नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज पर निर्माताओं ने अपनी मोहर लगा दी है। सोशल मीडिया पर इस भव्य ऐलान के साथ प्रशंसकों का उत्साह दोगुना कर दिया है। दर्शक इस महागाथा का आनंद 3D, IMAX और अन्य प्रीमियम फॉर्मेट्स में उठा सकेंगे। आइए जानें कब बड़े पर्दे पर आएगी 'रामायण: पार्ट 1'।