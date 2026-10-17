'रामायण' के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी, रिलीज से एक दिन पहले होंगे 300 'पेड प्रिव्यू'

एक सूत्र ने बताया, "हाल के सालों में बड़ी फिल्मों के पेड प्रिव्यू से बॉक्स ऑफिस की कमाई में इजाफा हुआ। इन चर्चित फिल्मों को लेकर लोगों में जबरदस्त दीवानगी होती है और वे इन्हें दूसरों से पहले देखना चाहते हैं। ये एक तरह का 'स्टेटस सिंबल' है। 'रामायण' के मामले में ये सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है।"

हालांकि, जब तक निर्माता इसकी पुष्टि नहीं कर देते, तब तक बताई गई स्क्रीनिंग की संख्या को अस्थायी आंकड़ा माना जाना चाहिए।