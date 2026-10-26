'रामायण' ने एडवांस बुकिंग से कमाए इतने करोड़

'रामायण' एडवांस बुकिंग: रणबीर कपूर की फिल्म ने रिलीज के 10 दिन पहले कमाए इतने करोड़

लेखन अंशिका शुक्ला 01:59 pm Oct 26, 202601:59 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग रिलीज से करीब 15 दिन पहले, दशहरा यानी 20 अक्टूबर को शुरू हुई थी। शुरुआती रुझानों के मुताबिक, फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। सोमवार, 26 अक्टूबर तक दुनिया भर में इसके लगभग 2.25 लाख टिकट बिक चुके हैं, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता का अंदाजा लगाया जा सकता है।