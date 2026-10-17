रामायण के 3D ट्रेलर को CBFC की मंजूरी

'रामायण' के 3D ट्रेलर को सेंसर बोर्ड से मिली मंजूरी, जानिए कब लेगा सिनेमाघरों में एंट्री

लेखन सयाली 01:38 pm Oct 17, 202601:38 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसका प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच फिल्म के 3D वर्जन के 2 मिनट 26 सेकंड लंबे ट्रेलर को 15 अक्टूबर को 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC)' ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, इस ट्रेलर को अगले हफ्ते से प्रशंसक सिनेमाघरों में देख पाएंगे। हाल ही में इस फिल्म का नया ट्रेलर भी रिलीज किया गया था।