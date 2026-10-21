प्रियंका चोपड़ा ने छोड़ी सैफ अली खान की फिल्म

सैफ अली खान की फिल्म से प्रियंका चोपड़ा ने किया किनारा, आखिर क्या है वजह?

लेखन ज्योति सिंह 01:12 pm Oct 21, 202601:12 pm

क्या है खबर?

सैफ अली खान ने अगली फिल्म के लिए फिल्ममेकर रितेश बत्रा से हाथ मिलाया है। बताया जा रहा है कि यह एक अनाम पीरियड ड्रामा होगी जिसमें मुख्य अभिनेत्री के तौर पर प्रियंका चोपड़ा शामिल थीं। हालांकि, सैफ और प्रियंका को एक साथ फिल्म में देखने का फैंस का सपना अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अभिनेत्री इस परियोजना का हिस्सा नहीं हैं। सूत्र का कहना है कि प्रियंका ने अपने व्यस्त दिनचर्या की वजह से परियोजना से किनारा कर लिया।