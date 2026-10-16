'प्रहार' रिव्यू: क्या राजकुमार राव को मिलेगा अगला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? जनता ने सुनाया फैसला

एक तरफ राजकुमार के प्रशंसक उनकी एक्टिंग देखकर इतने खुश हैं कि फिल्म में उनके प्रदर्शन को राष्ट्रीय पुरस्कार का दावेदार बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम दर्शकों का कहना है कि जयदीप अहलावत, आशीष विद्यार्थी और वामिका गब्बी जैसे शानदार कलाकार होने के बावजूद फिल्म बहुत सुस्त और उबाऊ लगती है। फिल्म दर्शकों को खास पसंद नहीं आ रही है।

बता दें कि 'प्रहार' 26/11 के सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की जिंदगी और अदालती लड़ाई पर आधारित है।