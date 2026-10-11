'रामायण' के नए पोस्टर रिलीज, राजा दशरथ से अंतिम विदाई लेते दिखे श्रीराम बने रणबीर कपूर

इस पोस्टर को रणबीर ने इंस्टाग्राम पर साझा किया है। इसमें वो श्री राम के अवतार में घुटनों पर बैठकर सम्मान के साथ राजा दशरथ को नमन करते नजर आ रहे हैं, वहीं राजा दशरथ की भूमिका में अरुण गोविल श्रीराम को आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं।

पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, 'एक पिता, जो वादे से बंधा है। एक बेटा, जो कर्तव्य से बंधा है। किसी को नहीं पता था कि ये विदाई आखिरी होगी।'