'नई नवेली' और 'प्रहार' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

यामी गौतम की 'नई नवेली' या राजकुमार राव की 'प्रहार', तीसरे दिन किसने मारी बाजी?

लेखन ज्योति सिंह 10:04 am Oct 19, 202610:04 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' ने रिलीज के 3 दिन पूरे कर लिए हैं। दूसरी ओर, राजकुमार राव की बायोग्राफिकल फिल्म 'प्रहार: द उज्जवल निकम स्टोरी' भी 3 दिन बिता चुकी है जो 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले दिन से यामी की हॉरर कॉमेडी को ज्यादा दर्शक मिल रहे हैं और कमाई के मामले में भी यह राजकुमार की फिल्म से आगे चल रही है। आइए देखें तीसरे दिन का कलेक्शन।