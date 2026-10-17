यामी गौतम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हुए राजकुमार राव, 'नई नवेली' ने मारी बाजी

बता दें कि आगे 'नई नवेली' और 'प्रहार' की राह बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल नजर आ रही है। नकारात्मक समीक्षाओं और दर्शकों से मिली खराब प्रतिक्रिया के कारण यामी की फिल्म के लिए राह आसान नहीं होगी।

दूसरी ओर, समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद 'प्रहार' को दर्शक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोग 26/11 हमलों पर आधारित एक और फिल्म देखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।