मृणाल ठाकुर ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

मृणाल ठाकुर ट्रोल करने वालों पर भड़कीं- फोटो छुपाकर ज्ञान बांटने वालों से फर्क नहीं पड़ता

लेखन नेहा शर्मा 07:47 pm Oct 14, 202607:47 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने बिना प्रोफाइल पिक्चर (DP) के सोशल मीडिया पर नफरत और नकारात्मकता फैलाने वाले ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है।ेे फिल्मों के प्रदर्शन और आलोचनाओं पर बात करते हुए मृणाल ने साफ कहा कि वो ऐसे लोगों के फीडबैक को बिल्कुल तवज्जो नहीं देतीं, जिनकी खुद की कोई पहचान या DP नहीं होती। उनका मानना है कि OTT के दौर में किसी फिल्म की असली सफलता सिर्फ उसकी बॉक्स ऑफिस कमाई से तय नहीं होती।