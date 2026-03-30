मलाइका अरोड़ा का रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो सामने आया

मलाइका अरोड़ा और हर्ष मेहता पहुंचे जैन मंदिर, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 01:22 pm Mar 30, 202601:22 pm

क्या है खबर?

मलाइका अरोड़ा अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। लंबे समय से उनका नाम हीरा व्यापारी हर्ष मेहता संग जुड़ रहा है। अफवाह है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। यह बात अलग है कि इन खबरों पर अभिनेत्री ने कभी मुहर नहीं लगाई। इस बीच, अचानक मलाइका ने हर्ष के साथ सार्वजनिक मौजूदगी दर्ज करवाते हुए इन चर्चाओं को फिर हवा दे दी है। सोशल मीडिया पर दोनों का एक वीडियो सामने आया है।