फिल्म 'नाम' में 3 नए चेहरे हुए शामिल

महेश भट्‌ट की 'नाम' से जुड़े 3 नए चेहरे, वीर पहाड़िया-वरुण शर्मा निभाएंगे मुख्य किरदार

लेखन ज्योति सिंह 03:18 pm Oct 14, 202603:18 pm

क्या है खबर?

महेश भट्‌ट ने इस साल अपनी नई फिल्म 'नाम- टू लिव इज वॉर' का ऐलान किया था। यह एक डार्क एक्शन-थ्रिलर बताई जा रही है, जिसमें वीर पहाड़िया और वरुण शर्मा मुख्य किरदारों में दिखेंगे। फिल्म का निर्माण उत्सव एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शंस के बैनर तले रिद्धि चावड़ा और उत्सव उपाध्याय मिलकर करेंगे, जबकि निर्देशन की जिम्मेदारी सिद्धांत सचदेव ने उठाई है। अपडेट है कि परियोजना में 3 नए चेहरे प्रशांत नारायणन, शेफाली बग्गा और विजयांत कोहली शामिल हो गए हैं।