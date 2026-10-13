'जेलर 2' की बिना इजाजत ऑनलाइन रिलीज पर मद्रास हाई कोर्ट ने लगाई रोक

मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस पीबी बालाजी ने इस मामले पर अंतरिम रोक का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि मंगलवार तक आदेश की वेब कॉपी जारी की जाए।

इससे प्रोड्यूसर 15 अक्टूबर को फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले सर्विस प्रोवाइडर्स को सूचित कर सकेंगे कि इसे बिना इजाजत ऑनलाइन रिलीज करना प्रबंधित है।

यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब फिल्म के रिलीज होने में 2 दिन का समय बचा है।