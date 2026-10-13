'जेलर 2' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

'जेलर 2' की एडवांस बुकिंग में बंपर शुरुआत, 20 लाख से ज्यादा टिकटों की हुई बिक्री

लेखन ज्योति सिंह 02:44 pm Oct 13, 202602:44 pm

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के अभिनेता रजनीकांत की 'जेलर 2' इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। 2023 में इसका पहला भाग 'जेलर' आया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार किया था। अब दूसरी कड़ी दर्शकों के बीच आने के लिए तैयार है, जिसके लिए एक दिन पहले ही एडवांस बुकिंग शुरू हुई। फिल्म के प्री-सेल्स के नतीजों को देखकर उम्मीद की जा रही है कि यह ओपनिंग डे पर धमाल मचा देगी।