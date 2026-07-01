विजया मेहता के निधन पर भावुक हुए अनुपम खेर

दिग्गज थिएटर निर्देशक विजया मेहता का निधन, अनुपम खेर ने दी भावुक श्रद्धांजलि

लेखन ज्योति सिंह 09:31 am Jul 01, 202609:31 am

क्या है खबर?

मराठी रंगमंच और थिएटर की दिग्गज निर्देशक विजया मेहता अब नहीं रहीं। 91 साल की उम्र में उन्होंने 30 जून की रात करीब 10 से 10:30 बजे अपने मुंबई स्थित घर पर आखिरी सांस ली। वह अपने पीछे एक उल्लेखनीय विरासत छोड़ गई हैं, जिसने भारतीय निर्देशकों, अभिनेताओं और रंगमंच से जुड़े कई लोगों की पीढ़ियों को आकार दिया था। विजया के निधन पर दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने शोक जताया है और वीडियो के जरिए श्रद्धांजलि दी है।