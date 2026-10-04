'खतरों के खिलाड़ी 15' के विजेता का ऐलान

'खतरों के खिलाड़ी 15' के विजेता बने अविनाश मिश्रा, मिली कार; यूरोप ट्रिप और 20 लाख

लेखन नेहा शर्मा 11:35 pm Oct 04, 202611:35 pm

क्या है खबर?

रोहित शेट्टी का टीवी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' अब खत्म हो चुका है। 'डर का नया दौर' थीम के साथ शुरू हुए इस सीजन में नए और पुराने खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। सभी ने एक से बढ़कर एक खतरनाक स्टंट्स किए। हफ्तों की कड़ी मेहनत और मुश्किल स्टंट्स पार करने के बाद, मशहूर टीवी अभिनेता अविनाश मिश्रा ने सबको पीछे छोड़ दिया और इस शो की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली।