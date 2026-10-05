'राइज एंड फॉल 2' में काजल राघवानी का बड़ा खुलासा, आम्रपाली दुबे पर लगाए ये गंभीर आरोप

काजल ने बताया कि एक मशहूर अभिनेता के साथ आम्रपाली की नजदीकियों की वजह से उन्हें खास तवज्जो मिलती थी।

इसका नतीजा ये हुआ कि कई फिल्मों के रोल और हिट गाने काजल के हाथ से फिसल गए। भले ही सच्चाई बताने के लिए काजल को आलोचना झेलनी पड़ी हो, लेकिन वह अपनी बात पर कायम रहीं।

उन्होंने यह भी इशारा किया कि आम्रपाली को इंडस्ट्री के एक बड़े और ताकतवर शख्स का साथ मिला हुआ था।

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