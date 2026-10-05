'राइज एंड फॉल 2' में काजल राघवानी का बड़ा खुलासा, आम्रपाली दुबे पर लगाए ये गंभीर आरोप
रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी ने इंडस्ट्री में खुद को अकेला महसूस करने की बात कही है।
उन्होंने बताया कि कैसे आम्रपाली दुबे ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके उन्हें कई फिल्मों और गानों से बाहर करवा दिया था।
काजल ने अपने ये अनुभव सारा गुरपाल के साथ एक सीधी बातचीत में साझा किए।
काजल राघवानी का दावा, आम्रपाली को मिलता था खास तवज्जो
काजल ने बताया कि एक मशहूर अभिनेता के साथ आम्रपाली की नजदीकियों की वजह से उन्हें खास तवज्जो मिलती थी।
इसका नतीजा ये हुआ कि कई फिल्मों के रोल और हिट गाने काजल के हाथ से फिसल गए। भले ही सच्चाई बताने के लिए काजल को आलोचना झेलनी पड़ी हो, लेकिन वह अपनी बात पर कायम रहीं।
उन्होंने यह भी इशारा किया कि आम्रपाली को इंडस्ट्री के एक बड़े और ताकतवर शख्स का साथ मिला हुआ था।
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