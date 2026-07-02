'जन नायकन' की रिलीज पर आया नया अपडेट

विजय की फिल्म 'जन नायकन' का इंतजार होगा खत्म, फिल्म की रिलीज पर आया नया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 04:11 pm Jul 02, 202604:11 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय (थलापति विजय) के फैंस के लिए खुशखबरी है। उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' जल्द बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है, क्योंकि इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाणपत्र मिलने की खबर है। यूं तो फिल्म को 9 जनवरी को रिलीज किया जाना था, लेकिन सेंसर प्रमाणन न मिलने के कारण ऐसा नहीं हो सका। आधा साल बीत जाने के बाद फिल्म का इंतजार कर रहे लोगों को खुश होने का मौका मिल सकता है।