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विजय की फिल्म 'जन नायकन' का इंतजार होगा खत्म, फिल्म की रिलीज पर आया नया अपडेट 
'जन नायकन' की रिलीज पर आया नया अपडेट

विजय की फिल्म 'जन नायकन' का इंतजार होगा खत्म, फिल्म की रिलीज पर आया नया अपडेट 

लेखन ज्योति सिंह
Jul 02, 2026
04:11 pm
क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय (थलापति विजय) के फैंस के लिए खुशखबरी है। उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' जल्द बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है, क्योंकि इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाणपत्र मिलने की खबर है। यूं तो फिल्म को 9 जनवरी को रिलीज किया जाना था, लेकिन सेंसर प्रमाणन न मिलने के कारण ऐसा नहीं हो सका। आधा साल बीत जाने के बाद फिल्म का इंतजार कर रहे लोगों को खुश होने का मौका मिल सकता है।

रिलीज

इस महीने सिनेमाघरों में आएगी 'जन नायकन'?

लेट्स सिनेमा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायकन' को सेंसर बोर्ड की तरफ से 'ए' प्रमाणपत्र मिल चुका है। प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे जुलाई, 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी चल रही है। अटकलें यह भी हैं कि फिल्म 23 जुलाई या फिर 31 जुलाई तक दर्शकों के बीच आ सकती है। हालांकि, यह सिर्फ चर्चा है और निर्माताओं की तरफ से 'जन नायकन' की रिलीज पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

शिकायत

'जन नायकन' की रिलीज में इस कारण हुई देरी

'जन नायकन' का प्रमाणीकरण रोक दिया गया, क्योंकि एक सदस्य ने फिल्म में दिखाए गए भारतीय सेना के संदर्भों और रक्षा प्रतीकों के उपयोग पर आपत्ति जताई थी। बोर्ड का मानना था कि उन दृश्यों से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। नतीजन, निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। फिल्म में पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी मौजूद हैं।

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