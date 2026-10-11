इशिता दत्ता की गर्भावस्था के बाद बिगड़ी थी हालत

इशिता दत्ता प्रेग्नेंसी में पथरी के दर्द से तड़पीं, 40 दिन में घटा 15 किलो वजन

लेखन अंशिका शुक्ला 05:38 pm Oct 11, 202605:38 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री इशिता दत्ता इन दिनों अपनी फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच जूम को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी दूसरी गर्भावस्था के दौरान आए मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की। इशिता ने बताया कि इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ा। उन्होंने खुलासा किया कि उस समय महज 40 दिनों में उनका 15 किलो वजन कम हो गया था।