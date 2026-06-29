सूर्या की नई फिल्म का हुआ ऐलान

होम्बले फिल्म्स ने सूर्या से मिलाया हाथ, पैन-इंडिया फिल्म के लिए लगा सबसे बड़ा दांव

लेखन ज्योति सिंह 03:45 pm Jun 29, 202603:45 pm

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या इन दिनों अपनी फिल्म 'करुप्पू' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। ताजा खबर है कि होम्बले फिल्म्स ने अपनी अगली पैन-इंडिया फिल्म के लिए अभिनेता के साथ हाथ मिलाया है। निर्माताओं ने सोशल मीडिया के जरिए इस सिनेमाई सहयोग का आधिकारिक ऐलान किया है। परियोजना के निर्देशन की जिम्मेदारी तमिल निर्देशक टीजे ज्ञानवेल को सौंपी गई है, जो सूर्या के साथ सुपरहिट फिल्म 'जय भीम' (2021) में काम कर चुके हैं।