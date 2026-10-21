गोल्डन ग्लोब्स ने 'माइकल' को दिया झटका

माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' को गोल्डन ग्लोब्स से झटका, इस श्रेणी में एंट्री खारिज

लेखन नेहा शर्मा 07:16 pm Oct 21, 202607:16 pm

क्या है खबर?

माइकल जैक्सन की सुपरहिट बायोपिक 'माइकल' को गोल्डन ग्लोब्स की ओर से बड़ा झटका लगा है। निर्माताओं की कोशिशों के बावजूद इसे कॉमेडी या म्यूजिकल श्रेणी में जगह नहीं मिली, जिसके चलते अब ये फिल्म 'द ओडिसी' और 'ड्यून: पार्ट थ्री' जैसी बड़ी फिल्मों के साथ ड्रामा श्रेणी में मुकाबला करेगी। इस फिल्म के सीक्वल की योजना पर भी काम चल रहा है। हालांकि, कानूनी बंदिशों के चलते इसमें आरोपों से जुड़े विवादित हिस्सों को दिखाना मुश्किल होगा।