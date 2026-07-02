फराह खान को मिला ऑस्कर से ये खास बुलावा, खुशी से झूम उठीं कोरियोग्राफर
क्या है खबर?
बॉलीवुड की मशहूर निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह खान के नाम एक और बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि जुड़ गई है। द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने फराह को ऑस्कर के प्रतिष्ठित वोटिंग पैनल में शामिल होने का न्योता भेजा है। इस खास बुलावे के बाद फराह की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इस कामयाबी को फैंस के साथ साझा कर क्या कहा, आइए जानते हैं।
उत्साह
बेहद रोमांचित और गर्व महसूस कर रहीं फराह
फराह ने ये बड़ी खुशखबरी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रशंसकों के साथ साझा की और इस सम्मान पर अपनी खुशी जाहिर की। एकेडमी के इस न्योते पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा, 'इस प्रतिष्ठित ग्रुप (पैनल) का हिस्सा बनने पर बेहद रोमांचित और गर्व महसूस कर रही हूं।' अगर फराह इस आमंत्रण को स्वीकार कर लेती हैं तो वो उस वैश्विक संस्था का हिस्सा बन जाएंगी, जो ऑस्कर के नॉमांकनों और विजेताओं को चुनने के लिए वोट करती हैं।
बुलावा
दुनियाभर से 529 लोगों को मिला ऑस्कर से न्योता
बता दें कि ऑस्कर कराने वाली संस्था द अकेडमी ने इस साल दुनियाभर से 529 कलाकारों और फिल्म से जुड़े बड़े लोगों को अपना सदस्य बनने का न्योता दिया है। हर साल दिए जाने वाले इस न्योते का मकसद उन लोगों को सम्मान देना है, जिन्होंने सिनेमा की दुनिया में बेहतरीन काम किया है। इसके साथ ही, संस्था इसके जरिए पूरी दुनिया से अलग-अलग देशों के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है।
सम्मान
सूची में भारत के 2 बड़े फिल्म एडिटर्स के नाम भी शामिल
ऑस्कर की इस सूची में भारत के उन कलाकारों को भी जगह मिली है, जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। इसमें फिल्मों की कटिंग और मिक्सिंग करने वाले (मशहूर एडिटर) ए श्रीकर प्रसाद और कई बड़े सरकारी पुरस्कार जीत चुकीं दीपा भाटिया का नाम शामिल है। इन दोनों को सदस्य बनने का न्योता मिला है। दीपा भाटिया ने 'RRR', 'दिल चाहता है', 'तारे जमीन पर' और 'माय नेम इज खान' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों की एडिटिंग की है।
ऑस्कर पैनल
ऑस्कर पैनल में शामिल होंगे दुनिया के 11,000 दिग्गज
जो भी इस न्योते को स्वीकार करेंगे, वे ऑस्कर की उस बड़ी ग्लोबल टीम का हिस्सा बन जाएंगे, जिसमें दुनियाभर के 11,000 से ज्यादा फिल्म पेशेवर शामिल हैं। इसका सदस्य बनते ही उन्हें ऑस्कर में वोट डालने का पूरा अधिकार मिल जाएगा, जिससे वे आने वाले समय में ऑस्कर अवॉर्ड्स के नामांकनों और विजेताओं को चुनने में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। फराह के साथ-साथ इस साल मशहूर निर्देशक विशाल भारद्वाज को भी एकेडमी की सदस्यता का न्योता मिला है।