फराह खान को मिला ऑस्कर से ये खास बुलावा, खुशी से झूम उठीं कोरियोग्राफर

सम्मान

सूची में भारत के 2 बड़े फिल्म एडिटर्स के नाम भी शामिल

ऑस्कर की इस सूची में भारत के उन कलाकारों को भी जगह मिली है, जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। इसमें फिल्मों की कटिंग और मिक्सिंग करने वाले (मशहूर एडिटर) ए श्रीकर प्रसाद और कई बड़े सरकारी पुरस्कार जीत चुकीं दीपा भाटिया का नाम शामिल है। इन दोनों को सदस्य बनने का न्योता मिला है। दीपा भाटिया ने 'RRR', 'दिल चाहता है', 'तारे जमीन पर' और 'माय नेम इज खान' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों की एडिटिंग की है।