'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की दैनिक कमाई में भारी गिरावट, 11वें दिन किया सबसे कम कारोबार

लेखन ज्योति सिंह 09:51 am Oct 13, 202609:51 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' वीकेंड पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करने के बाद कारोबारी दिनों में लौट चुकी है। दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि, इसका असर फिल्म के कुल कलेक्शन पर खास असर नहीं डाल रहा है। यह विश्व स्तर पर 500 करोड़ रुपये के क्लब की चाैखट पर खड़ी है। उम्मीद की जा रही है कि यह आंकड़ा जल्द पार होगा। आइए देखें फिल्म का अब तक का कलेक्शन।