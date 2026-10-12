'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने 300 करोड़ के क्लब में जमाई धाक, इन फिल्मों का टूटा रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 09:33 am Oct 12, 202609:33 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म बन चुकी है। रिलीज के 10 दिन पूरे करने के बाद इस एक्शन थ्रिलर ने भारत में 300 कराेड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह पक्की कर ली है। विश्व स्तर पर फिल्म 500 करोड़ रुपये कमाने के करीब है। अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' (लगभग 1,108 करोड़) के बाद सबसे ज्यादा कारोबार कर दिखाया है।