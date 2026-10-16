यामी गौतम ने धुरंधर के कैमियो के बारे में की बात (तस्वीर: एक्स)

यामी गौतम ने 'धुरंधर 2' के लिए ली थी मोटी रकम? अभिनेत्री ने तोड़ी चुप्पी

लेखन सयाली 12:34 pm Oct 16, 202612:34 pm

क्या है खबर?

'धुरंधर 2' 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है, जो आदित्य धर के करियर की सबसे अहम फिल्म बन चुकी है। इसमें उनकी पत्नी और जानी-मानी अभिनेत्री यामी गौतम ने भी कैमियो रोल किया था। इसको लेकर काफी चर्चा हुई कि इस रोल के लिए यामी को मोटी रकम दी गई थी। हालांकि, अब अभिनेत्री ने खुद इस बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने 'धुरंधर 2' के रोल के लिए फीस ली थी या नहीं।