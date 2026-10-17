कृति सैनन व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए पहुंचीं कोर्ट तो जज ने की ये मांग

जज पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कृति के वकील प्रवीण आनंद से कहा कि वह दस्तावेजों की ऐसी सामग्री पेश करें, जिसमें इस बात की जानकारी भी शामिल हो कि इन अधिकारों के तहत किस हद तक सुरक्षा मिलती है।

अदालत ने यह भी साफ करने को कहा है कि ऐसे मामलों को निपटाने में हाई कोर्ट के 'इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन' (IPD) के पास कितना अधिकार है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।