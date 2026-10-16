कृति सैनन व्यक्तित्व अधिकारों के लिए पहुंचीं उच्च न्यायालय (तस्वीर: एक्स)

कृति सैनन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए खटखटाया दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा

लेखन सयाली 03:29 pm Oct 16, 202603:29 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों के लिए कानूनी सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 16 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान, अदालत ने आदेश पारित करने से पहले ऐसे अधिकारों के दायरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए शोध पत्र और संबंधित फैसले मांगे। फिलहाल इस मामले को टाल दिया गया है। अदालत ने कहा कि वह पेश की गई सामग्री पर विचार करने के बाद विस्तृत आदेश पारित करेगी।