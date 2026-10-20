दीपिका-रणवीर ने दूसरी बेटी का कराया दीदार

दशहरे पर दीपिका-रणवीर ने कराया अपनी दूसरी बेटी का दीदार, रखा ये खूबसूरत नाम

लेखन ज्योति सिंह 06:26 pm Oct 20, 202606:26 pm

क्या है खबर?

दशहरे के शुभ अवसर पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी दूसरी बेटी का दीदार कराया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बेटी की पहली तस्वीर साझा की और दुनिया को उसका नाम भी बता दिया। दीपिका और रणवीर ने पिछले महीने 19 सितंबर को अपनी दूसरी संतान का स्वागत किया था। दोनों पहले से एक बेटी दुआ के माता-पिता हैं। राधा अष्टमी के पावन मौके पर उनके घर दूसरी बेटी का आगमन हुआ था।