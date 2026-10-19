'किंग' के प्रोमो को CBFC से मिली मंजूरी

शाहरुख खान की 'किंग' के प्रोमो को सेंट्रल बोर्ड की मंजूरी, 'रामायण' के साथ होगा रिलीज

लेखन सयाली 01:47 pm Oct 19, 202601:47 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान अपनी नई फिल्म 'किंग' से सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। किंग खान के प्रशंसक बेसब्री से फिल्म का प्रोमो देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि जल्द ही प्रशंसक 'किंग' की झलक सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के 45 सेकंड के टीजर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की मंजूरी मिल गई है।