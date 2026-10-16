शाहरुख खान का बड़ा दांव, रणबीर कपूर की 'रामायण' के साथ दिखेगा 'किंग' का प्रोमो

शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 'किंग' को रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' के साथ प्रचार का मौका मिल सकता है। खबरों के मुताबिक, 'रामायण' देखने सिनेमाघरों में पहुंचने वाले दर्शकों को 'किंग' का खास प्रोमो भी दिखाया जाएगा। इससे शाहरुख की फिल्म को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है, वहीं 'किंग' का टीजर शाहरुख के जन्मदिन यानी 2 नवंबर, 2026 को जारी होने की भी खबर है। हालांकि, इन दोनों खबरों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।