'आश्रम 4' के साथ होगी बॉबी देओल की वापसी, सीरीज पर आया ये बड़ा अपडेट

सीरीज

पिछले 3 सीजन को मिल चुकी है शानदार प्रतिक्रिया

'आश्रम' का पहला सीजन 28 अगस्त, 2020 को MX प्लेयर पर प्रसारित किया गया था। उसी साल नवंबर, 2020 में इसके दूसरे सीजन ने दस्तक दी, जबकि तीसरे सीजन काे जून, 2022 में टेलीकास्ट किया गया था। इसी के साथ चौथे सीजन की नींव रखी गई थी। सीरीज की कहानी बाबा निराला के इर्द-गिर्द घूमती है। वह खुद को धर्मगुरू बताकर अपने अनुयायियों का विश्वास जीतता है, लेकिन गुप्त रूप से एक ठग के रूप में काम करता है।