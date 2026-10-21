स्काउट ओपी ने तोड़ा 'बिग बॉस 20' का अहम नियम

'बिग बॉस 20': कप्तान हाेकर भी स्काउट ने किया नियम का उल्लंघन, परिणाम भुगतेगा पूरा घर

लेखन ज्योति सिंह 02:11 pm Oct 21, 202602:11 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में आए दिन नया हंगामा देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते घर के कप्तान बने स्काउट ओपी पूरा ध्यान दे रहे हैं कि कोई भी प्रतियोगी किसी भी नियम का उल्लंघन न करे, लेकिन हालिया प्रोमो कुछ और ही कह गया। प्रोमो से पता चलता है कि कप्तान स्काउट ने खुद की बिग बॉस के एक अहम नियम का उल्लंघन कर दिया। इस कारण पूरा घर सजा का पात्र बन गया है।