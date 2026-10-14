76 की उम्र में रजनीकांत का जादू बरकरार, संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर ने की तारीफ

अनिरुद्ध ने कहा कि रजनीकांत की 76 साल की उम्र में भी जो ऊर्जा है, वो आज भी जादू कर रही है और इतिहास लिख रही है।

'जेलर 2' में एक बार फिर राम्या कृष्णन और योगी बाबू साथ दिखेंगे, वहीं विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती भी इस फिल्म की कास्ट में नए चेहरे के तौर पर जुड़ गए हैं।

अनिरुद्ध के एक बार फिर संगीतकार के रूप में लौटने से, फैंस को इस फिल्म से भी एक और धमाकेदार हिट की उम्मीद है।