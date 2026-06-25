अमिताभ बच्चन की अभिनेत्री ने सिनेमा को कहा टाटा-बाय, शुरू किया करोड़ों का व्यवसाय

अमिताभ बच्चन की अभिनेत्री ने सिनेमा को कहा टाटा-बाय, शुरू किया करोड़ों का व्यवसाय
क्या है खबर?
भारतीय सिनेमा में रिमी सेन, सना खान और ट्विंकल खन्ना समेत ऐसे कई सितारे रहे हैं, जो अभिनय से दूर होकर व्यवसाय से नाम कमा रहे हैं। इस सूची में अब एक और नाम जुड़ चुका है, जिन्होंने करियर के पीक पर सिनेमा से दूरी बनाना बेहतर समझा। यह कोई और नहीं, बल्कि अभिनेत्री पेरिजाद जोराबीन हैं जो कभी बॉलीवुड फिल्म में अमिताभ बच्चन की सह-कलाकार के तौर पर नजर आई थीं। अब करोड़ों रुपये के व्यवसाय की मालकिन हैं।
परिचय
जानिए कौन हैं पेरिजाद, इस फिल्म से किया था डेब्यू
23 अक्टूबर, 1973 को मुंबई में जन्मीं पेरिजाद एक मॉडल, अभिनेत्री और वर्तमान में सफल व्यवसायी हैं। उन्होंने 2000 के दशक में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उनकी डेब्यू फिल्म 'बॉलीवुड कॉलिंग' 2001 में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन नागेश कुकुनूर ने किया था। साल 2003 में पेरिजाद ने निर्देशक सुभाष घई की फिल्म 'जॉगर्स पार्क' की जिसमें उनका किरदार 'जेनी' काफी पसंद किया गया और अभिनेत्री को बड़ी लोकप्रियता मिली।
फिल्म
महानायक के साथ स्क्रीन साझा करने का मौका
पेरिजाद ने सिनेमा में कदम रखने के बाद कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी यादगार फिल्म महानायक अमिताभ के साथ रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम 'एक अजनबी' था, जो साल 2005 में रिलीज हुई थी। फिल्मों के अलावा, पेरिजाद ने छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय का जादू चलाया। उन्होंने टीवी शो 'दिल परदेसी हो गया' में मुख्य किरदार निभाकर खूब लोकप्रियता हासिल की। 33 साल की उम्र में उन्होंने शादी के बाद अभिनय से दूरी बना ली।
व्यवसाय
120 करोड़ रुपये की कंपनी की मालकिन
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, व्यवसायी बोमन रुस्तम ईरानी से शादी करने के बाद, अभिनेत्री ने अपने पिता खोरम ज़ोराबियन के पोल्ट्री व्यवसाय को संभाला। उन्होंने खुद बताया था कि उनकी कंपनी में करीब 700 से ज्यादा लोग काम करते हैं। कंपनी का सालाना टर्नओवर करीब 120 करोड़ रुपये का है। आज पेरिजाद की कंपनी 'जोराबियन चिकन' ब्रांड का नाम भारत के प्रीमियम मीट ब्रांड्स में गिना जाता है। अभिनेत्री एक बेटी ज़ाहा ईरानी की मां भी हैं।