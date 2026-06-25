इन फिल्मों में काम कर चुकी हैं पेरिजाद जोराबीन

अमिताभ बच्चन की अभिनेत्री ने सिनेमा को कहा टाटा-बाय, शुरू किया करोड़ों का व्यवसाय

लेखन ज्योति सिंह 04:43 pm Jun 25, 202604:43 pm

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा में रिमी सेन, सना खान और ट्विंकल खन्ना समेत ऐसे कई सितारे रहे हैं, जो अभिनय से दूर होकर व्यवसाय से नाम कमा रहे हैं। इस सूची में अब एक और नाम जुड़ चुका है, जिन्होंने करियर के पीक पर सिनेमा से दूरी बनाना बेहतर समझा। यह कोई और नहीं, बल्कि अभिनेत्री पेरिजाद जोराबीन हैं जो कभी बॉलीवुड फिल्म में अमिताभ बच्चन की सह-कलाकार के तौर पर नजर आई थीं। अब करोड़ों रुपये के व्यवसाय की मालकिन हैं।