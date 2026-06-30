'अल्फा' के लिए सितारों की फीस का खुलासा

'अल्फा' की सबसे महंगी अभिनेत्री बनीं आलिया भट्‌ट, जानिए अन्य सितारों की फीस

लेखन ज्योति सिंह 02:05 pm Jun 30, 202602:05 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' का जमकर प्रमोशन कर रही हैं। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की यह 7वीं कड़ी है, जिसमें शरवरी वाघ भी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। खबरों के अनुसार, फिल्म का कथित बजट 100 करोड़ रुपये के आसपास बताया जा रहा है। इसी बीच, फिल्म के सितारों की संभावित फीस को लेकर कई जानकारियां सामने आ रही हैं। आइए जानते हैं कि 'अल्फा' के लिए कलाकारों को कितनी फीस मिली है।