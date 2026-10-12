'AA23' को बंद करने की खबरों पर आई निर्देशक की प्रतिक्रिया

अल्लू अर्जुन की 'AA23' नहीं होगी बंद, निर्देशक लोकेश कनगराज ने साफ-साफ कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 05:21 pm Oct 12, 202605:21 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज की चर्चित फिल्म 'AA23' डिब्बा बंद नहीं होगी। पिछले कुछ वक्त से खबरें आ रही थीं कि 'लियो' और 'कुली' जैसी फिल्में बनाने वाले लोकेश ने 'AA23' का निर्माण कार्य बंद कर दिया है। इससे फैंस भी मायूस हो गए थे। हालांकि, निर्देशक ने अल्लू के साथ एक नई तस्वीर साझा करते हुए स्पष्ट किया है कि परियोजना पर काम जारी है। उनकी पुष्टि ने फैंस के बीच बड़ी राहत का काम किया है।