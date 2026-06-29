'वेलकम टू ज जंगल' से रिलीज हुआ अक्षय-दिशा का धमाकेदार गाना, तलविंदर ने लगाए सुर

लेखन ज्योति सिंह 05:28 pm Jun 29, 202605:28 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू ज जंगल' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अब निर्माताओं ने दर्शकों को तोहफा देते हुए फिल्म से धमाकेदार गाना 'क्यों' जारी किया है, जिसका फिल्मांकन अक्षय और दिशा पाटनी पर किया गया है। दिलचस्प बात ये है कि फिल्म में इस गाने को जगह ही नहीं मिली। यह गाना इंटरवल के दौरान दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। खुद अक्षय ने फिल्म के इंटरवल में इस बात का जिक्र किया है।