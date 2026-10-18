आकांक्षा चौधरी के साथ हुई धोखाधड़ी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@akanshachoudhary_official)

आकांक्षा चौधरी के साथ नवरात्रि समारोह में हुई बदसलूकी, बोलीं- मेरा अपहरण कर लिया था

लेखन सयाली 06:42 pm Oct 18, 202606:42 pm

क्या है खबर?

'स्प्लिट्सविला' और 'लॉक अप 2' जैसे रियलिटी शो से लाखों लोगों का दिल जीतने वाली आकांक्षा चौधरी के साथ एक हैरान करने वाली घटना हुई है। पुणे में हुए एक नवरात्रि के समारोह में अभिनेत्री के साथ बदसलूकी हुई। आकांशा ने समारोह के आयोजकों पर उत्पीड़न, धमकी देने और उनके पैसे न देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, "उन लोगों ने मुझे किडनैप ही कर लिया था।" उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन 18 साल के बच्चे कर रहे थे।