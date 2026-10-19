रणवीर सिंह बेटी के जन्म के बाद मुंबई में फिर शुरू करेंगे 'प्रलय' की शूटिंग

वैरायटी इंडिया के मुताबिक, रणवीर की फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग का नया शेड्यूल कुछ हफ्तों तक चल सकता है। शूटिंग मुंबई में की जा रही है, जिससे अभिनेता को कुछ समय के लिए काम पर लौटने का मौका मिलेगा।

इसके बाद वह फिर से शूटिंग से ब्रेक ले सकते हैं। हालांकि, अभी तक उनके आगे के शूटिंग शेड्यूल को तय नहीं किया गया है।

खबरों के मुताबिक, 'प्रलय' की शूटिंग का अगला बड़ा शेड्यूल 2027 में शुरू होने वाला था।